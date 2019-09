Galla Placidia e il Porto ravennate in mostra a Singapore

Sei fotografi italiani portano a Singapore la cultura, la storia e la ricchezza dei luoghi che caratterizzano il nostro paese. Apre giovedì 19 settembre al pubblico a Singapore la mostra "Everything is illuminated. Geographies of Views Between History and Contemporaneity", organizzata da Dz Engineering e Fondazione Dino Zoli di Forlì in occasione del Gran Premio di Formula 1. Curata da Gigliola Foschi e Nadia Stefanel, l’esposizione sarà allestita dal 19 al 22 settembre presso The Art House di Singapore.

I sei fotografi sono stati invitati a raccontare dodici siti storici e contemporanei illuminati dalla Dz Engineering - da Castel del Monte al Mausoleo di Galla Placidia – entrambi Patrimonio dell’Unesco – dal Polo chimico di Ferrara allo Stadio Mapei di Reggio Emilia, che si offrono come lo spaccato di un Paese, l’Italia, capace di guardare al futuro senza dimenticare le sue molteplici e stratificate radici storiche.

"Dodici luoghi – scrive Gigliola Foschi – interpretati e narrati inseguendo una luce che svela e rivela, osservati nel tempo dilatato del crepuscolo, momento del cambiamento e dell’intimità, sospeso tra giorno e notte, tra una luce naturale in declino e una luce artificiale che avanza e crea nuove relazioni".

Tra le opere esposte anche la fotografia della 43enne Alessandra Baldoni dedicata al Mausoleo di Galla Placidia e quella della 27enne Lucrezia Roda dedicata al Porto di Ravenna, illuminati dalla Dz Engineering. La mostra costituisce l’anteprima di una più ampia esposizione, in programma dal 19 ottobre 2019 al 19 gennaio 2020 presso la sede della Fondazione Dino Zoli a Forlì.