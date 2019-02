Asta pubblica per il bar del Tribunale: la gestione non cambia

Il bar del Tribunale non cambia gestione. Si è svolta mercoledì l'asta pubblica per la concessione degli spazi del bar-ristoro e dei quattro distributori automatici di alimenti e bevande del Palazzo di Giustizia di viale Giovanni Falcone. Ad aggiundicarsi la gara indetta dal Comune di Ravenna è stata Valeria Maria Armanda De Caro, che gestisce il bar insieme al marito e a una commessa già da sei anni. Sarà lei a gestire l'attività di bar-piccola ristorazione per i prossimi nove anni. L’asta è stata aperta sul canone annuo base di 19.500, mentre De Caro se l'è aggiudicata per 25.250 euro (più 6100 euro di spese di utenze).

Foto Massimo Argnani