Gara di velocità alla tastiera del computer: iscrizioni aperte fino al 22 aprile

Si svolgerà tramite Internet dal 23 aprile al 9 maggio la sedicesima edizione della gara internazionale di velocità alla tastiera del computer organizzata da Intersteno (Federazione internazionale per il trattamento dell’informazione), cui è possibile iscriversi dal 19 marzo al 22 aprile, rivolgendosi a Paola Pilotti, responsabile di Intersteno per Ravenna, contattabile tramite l’indirizzo mail pilotti.paola@gmail.com .

La partecipazione è aperta agli studenti delle scuole pubbliche e private, che dovranno iscriversi tramite un docente, ma anche a chiunque sia interessato (purché in grado di rispettare la velocità minima richiesta ai concorrenti). I partecipanti svolgeranno la prova dal proprio computer.

Il regolamento completo è scaricabile dal sito www.intersteno.org, dove sono già disponibili gli esercizi per l’allenamento. La gara consiste nella scrittura di un testo, sia in lingua madre, sia, facoltativamente, in una o più delle 16 versioni linguistiche possibili.

La quota di partecipazione è di 5 euro per chi concorre nella lingua madre, 7 euro per chi utilizza la formula multilingue.