Una gara internazionale di velocità alla tastiera del computer

Sono aperte fino al 13 aprile le iscrizioni per partecipare alla gara internazionale di velocità alla tastiera del computer che si svolgerà dal 14 aprile all’11 maggio, a mezzo internet e quindi ognuno dal proprio pc.

Questa particolare competizione, organizzata da Intersteno (Federazione internazionale per il trattamento dell’informazione), è giunta alla 18^ edizione con il patrocinio del Comune di Ravenna.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto almeno 12 anni e che raggiungano le velocità minime richieste da Intersteno senza superare il margine d’errore consentito. Sul sito www.intersteno.org sono disponibili esercizi per l’allenamento ed è possibile scaricare il regolamento completo nel quale sono indicati gli standard di partecipazione. Ogni partecipante può gareggiare in lingua madre e, facoltativamente, nelle altre 16 lingue proposte.

A Ravenna la responsabile Intersteno è la professoressa Paola Pilotti, contattabile per qualsiasi informazione all’indirizzo mail pilotti.paola@gmail.com. Solitamente i ravennati partecipanti alla gara sono numerosi: nel 2019 hanno aderito anche 27 studenti dell’Istituto tecnico economico Ginanni, il quale sta cercando di trasmettere ai ragazzi l’importanza della scrittura veloce nonostante la scrittura stessa venga ormai sostituita da sistemi di riconoscimento vocale. Ricordiamo che questa abilità viene ancora richiesta nel mondo del lavoro, basti pensare che nel 2019 è uscito un bando del Senato per Coadiutori parlamentari nel quale era prevista una selezione sulla base della velocità di scrittura alla tastiera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La quota d’iscrizione è di 5 euro per la partecipazione in lingua madre e di 7 euro per la partecipazione in multilingua.