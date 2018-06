Gare ciclistiche e "Cinemadivino": modifiche alla sosta e alla viabilità

Domenica 1 luglio, nella mattinata, sono programmate alcune modifiche alla viabilità a Reda in occasione dello svolgimento del “35esimo Gran Premio Isad Sali”, gara ciclistica giovanile riservata alla categoria giovanissimi. Dalle 7.00 alle 12.30 saranno vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli nella piazza Don Milani. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vicine via Caroli e via Birandola, con temporanea sospensione della circolazione durante lo svolgimento della gara.

Lunedì 2 luglio, invece, divieti in via Pier Maria Cavina, a Faenza, per lavori di trasloco. Dalle 14.00 alle 19.00 sarà infatti vietata la circolazione in tutta la strada e la sosta nel solo tratto finale, da vicolo Bucci fino a corso Matteotti. Sempre a Faenza, lunedì 2 luglio dalle 18.00 alle 24.00 divieto di circolazione in via della Croce, da via Sant'Ippolito a piazza San Francesco, in occasione di una iniziativa presso il Museo Carlo Zauli nell'ambito della rassegna "Cinemadivino".