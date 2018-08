Gare ciclistiche e lavori di manutenzione: modifiche a sosta e viabilità

Domenica 12 agosto a Reda si disputa il sesto "Gran Premio la Roda di Reda”, gara ciclistica su circuito stradale riservata alla categoria giovanissimi. Per consentire lo svolgimento della corsa nella frazione faentina sono programmate diverse modifiche alla viabilità. Domenica, dalle ore 7.00 alle 13.00, saranno infatti vietate la circolazione e la sosta, su entrambi i lati, in tutte le strade interessate dalla gara: via Cupa, via Cangia (quasi tutto il tracciato della strada, dall'intersezione con via Cupa fino a via Gasparetta) e via Gasparetta (nel tratto compreso da via Cangia a via Cupa). I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi forzatamente.

Il giorno successivo, lunedì 13 agosto, a Faenza, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria di un edificio in via Calligherie, dalle ore 7.00 alle 18.00 saranno vietate la circolazione (con la sola esclusione dei residenti) e la sosta all'altezza del civico 4 di via Calligherie. Pertanto i veicoli in uscita dalla vicina piazza Ricci dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra all'intersezione con la via Naviglio, mentre i veicoli transitanti in via Naviglio, con direzione centro-periferia, dovranno obbligatoriamente procedere diritto all'intersezione con via Calligherie. La viabilità ordinaria sarà ripristinata in serata al termine dei lavori.