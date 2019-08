Gattini di 15 giorni gettati come fossero spazzatura: il sindaco lancia un appello per aiutarli

Abbandonati per strada a pochi giorni di vita, gettati come spazzatura. E' un gesto davvero crudele e incivile quello di un ignoto che, qualche giorno fa, ha abbandonato nove piccoli gattini dentro una scatola di cartone lasciata in via Chiesuola a Russi, vicino a un cassonetto dell'immondizia. I cuccioli, ritrovati giovedì mattina, hanno circa 15-20 giorni di vita e devono essere allattati e accuditi.

Il sindaco di Russi Valentina Palli ha preso ha cuore la situazione e ha lanciato un appello per trovare una famiglia per i teneri gattini: "Continua purtroppo lo scempio di gettare gli animali come fossero spazzatura - commenta la prima cittadina - Le nostre volontarie ce la mettono tutta per accudirli, ma i mici sono molto piccoli e c’è necessità di qualcuno che dia una mano. Questo appello è rivolto a tutti coloro che amano gli animali: c’è bisogno di qualcuno che sia disponibile a dare una mano per prendersene cura e di chi voglia poi adottarli. Fatevi avanti e dateci una mano: abbiamo bisogno di voi!". Chiunque sia disponibile ad allattarne anche solo uno può chiamare o passare dal negozio per animali 'Sivet' di piazza Farini, telefono 0544581766.