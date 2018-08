Gattina salvata dalla strada: una gara di solidarietà per pagare l'operazione dei Briciola

Questa bella gattina bianca e grigia, chiamata Briciola dalle volontarie di Clama (associazione che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti a quattro zampe del canile di Ravenna), è stata segnalata e recuperata il 20 luglio in via Garavini a Ravenna; trascinava la zampa e non era in grado di camminare. Il veterinario ha rilevato una frattura scomposta del bacino, che richiedeva un intervento chirurgico da parte di un ortopedico.

"Nessuno ha risposto agli appelli di ritrovamento della gattina, che è molto docile e si presume sia smarrita - spiegano le volontarie dell'associazione - Viste le sue condizioni è stata messa sotto flebo con antidolorifici e il 27 luglio è stata operata. Lo specialista le ha applicato delle placche per "rimettere in fila" le ossicine e ora si attende la fine della convalescenza per valutare il buon esito dell'intervento. Briciola sta affrontando con tranquillità il decorso post operatorio, che non sarà breve. Dimostra di gradire molto coccole e carezze e pare esprimere gratitudine a noi volontarie che l'abbiamo sottratta alla strada".

Ora, però, ci sono i conti da pagare: "Viste le tantissime emergenze e le molte cure che come associazione forniamo a moltissimi animali, chiediamo un aiuto per sostenere le spese per Briciola - lanciano un appello le volontarie - Il preventivo di spesa è 500 euro più iva come onorario del chirurgo che ha eseguito l’intervento e 200 euro più iva per il decorso post-operatorio. Chi volesse aiutare la dolce Briciola può farlo con un bonifico all’Associazione Clama (Iban IT08F0538713108 000000008396 specificando "per Briciola" nella causale e inviando una mail a clama2010@libero.it per confermare la donazione e richiedere aggiornamenti), o un’offerta in contanti nelle cassette di raccolta fondi presso la tabaccheria da Pam in via degli Spreti 57, il negozio L’Economica in via Bassano del Grappa 34/b o nella parafarmacia Naturalmente in via Dell’Aida 15, a Ravenna. Anche un piccolo contributo può fare la differenza".

