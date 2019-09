Gattini abbandonati alla stazione ecologica: portati in salvo dai volontari

E' l'ennesimo ritrovamento di gattini abbandonati quello avvenuto giovedì da parte degli operatori del Cinoservizio del canile di Lugo. I volontari si sono imbattuti in cinque cuccioli abbandonati alla stazione ecologica di Massa Lombarda e li hanno poi consegnati all'Infermeria felina Enpa di Bizzuno.

"Qualcuno forse ignora che l'abbandono di animali è un reato - commentano dall'infermeria - Per fortuna abbiamo trovato due angeli, Sergio e Monica, accorsi subito in nostro aiuto, li hanno presi e portati a casa loro. Aiutateci a costruire un futuro migliore per gli amici a quattro zampe segnalando sempre chi commette reati contro gli animali. Diversamente, gli autori di questi ignobili gesti continueranno indisturbati a ripeterli".