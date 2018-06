Gettati nella spazzatura: una gattina sopravvive, triste fine invece per i suoi sei fratellini

Gettati nel bidone come spazzatura: un’altra mano ignota ha colpito, abbandonando a loro stessi e condannandoli a morte certa, sette gattini appena partoriti. A segnalare l’episodio è l’Ente protezione animali di Faenza, per voce della presidente Maria Teresa Ravaioli. “I gattini in foto non dormono - dice sconsolata - solo una piccolina, la settima, è miracolosamente sopravvissuta alla barbaria”.

“Il suo miagolio disperato - dice Ravaioli - è arrivato alle orecchie di una persona che gettava l' immondizia”. L’episodio si è consumato venerdì pomeriggio in via Cimabue, nei pressi della zona industriale di Faenza. La donna che li ha trovati ha immediatamente allertato la Polizia municipale, che a sua volta ha mobilitato l'Enpa di Faenza; la volontaria dell'associazione intervenuta sul posto non ha potuto far altro che salvare l'unico gattino della cucciolata ancora in vita e affidarlo alle cure dei veterinari dell'Enpa. “Perché gettarli nella spazzatura? - si chiedono dall’Enpa - Gli anni passano ma la mentalità di certe persone non cambia. Ci sentiamo dire spesso che sterilizzare è contro natura, ma gettare dei piccoli nel cassonetto dell'immondizia cosa è? Non ci stancheremo mai di ricordare che il modo migliore per controllare la popolazione felina è la sterilizzazione. Non è concepibile che ci sia ancora qualcuno che, per ignoranza o vigliaccheria, compia gesti simili”. L’Enpa sporgerà denuncia contro ignoti.