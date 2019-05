Sterilizzazioni gratuite, "Ci stanno scrivendo in tantissimi per aiutare i gattini salvati"

"Ci stanno scrivendo da tutta Italia per chiedere come è possibile avere le stesse agevolazioni in altre città, e purtroppo in questi casi possiamo solo fornire i contatti di associazioni animaliste del luogo. Tante richieste indicano come il problema sia sentito e sia più che mai urgente una campagna di sterilizzazione con prezzi abbordabili su tutto il territorio nazionale". L'associazione Clama Ravenna Onlus , che si occupa di incentivare le adozioni del canile di Ravenna , interviene così sul tema delle sterilizzazioni gratuite.

"Ci hanno contattato anche persone per offrire aiuto concreto ai gattini salvati , e non solo dalla città di Ravenna - viene spiegato . Ciò ci commuove e ci sprona a continuare nel nostro"lavoro" in aiuto di creature che senza di noi non sarebbero sopravvissute. Augurandoci che anche altri decidano di aiutarci (anche poco è ben accetto) forniamo qualche indicazione tecnica : per i bonifici per il fondo gattini l'Iban è IT08F0538713108000000008369, intestato ad associazione Clama Ravenna onlus, banca popolare, agenzia di San Rocco. Chi volesse offrire cibo per gattini o gatti adulti può consegnarlo alla titolare del negozio La birba, in via Meucci 5 a Ravenna (orari dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30, e dalle 16 alle 19; e sabato 9,30-19)".