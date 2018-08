Gattino resta incastrato nel cofano motore di un'auto: salvato ed adottato

Giovedì mattina, a Lido Adriano, verso le ore 9,15, una pattuglia della Polizia municipale vigilanza di quartiere è intervenuta a seguito di una richiesta di un cittadino che sentiva il miagolio di un gattino, incastrato presumibilmente nel vano motore di un veicolo in sosta. Non riuscendo ad afferrare il gatto, di solo un mese di vita, con l’ausilio dei Vigili del fuoco è stata smontata la parte anteriore del veicolo e si è potuto liberarlo. Il gatto impaurito, ma in buono stato di salute è stato affidato al proprietario del Bagno Corallo, che ha dato la sua disponibilità ad adottarlo.