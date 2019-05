Gattino bloccato su un albero: tratto in salvo dopo una maxi mobilitazione

A Fusignano la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna venerdì pomeriggio ha chiuso temporaneamente un tratto di strada, dalle 15.45 fino a termine esigenza (si prevede circa un'ora e mezza, salvo complicazioni), per l'installazione di una piattaforma-gru di emergenza per recuperare un gatto intrappolato a più di 30 metri di altezza su un albero. La chiusura è avvenuta sulla rampa del Fiume Senio fra via Rossetta e Via dei Martiri. Il gattino è rimasto bloccato su un albero da un paio di giorni: in tanti, sentendolo piangere, si sono attivati per aiutarlo, ma l'albero era in una posizione difficilmente accessibile e l'operazione non si è rivelata semplice neanche per i Vigili del Fuoco. Ma fortunatamente la storai ha avuto un lieto fine: intorno alle 17.20, infatti, il gattino è stato recuperato e tratto in salvo. Gli agenti lo hanno poi consegnato alla sua famiglia. La strada è stata quindi riaperta al traffico.