Gatto ferito da colpi di arma da fuoco, l'associazione Clama: "Episodi crudeli sempre più frequenti"

L'associazione animalista Clama, che si occupa di incentivare le adozioni degli ospiti del canile di Ravenna, riceve sempre più spesso segnalazioni di maltrattamento, vessazioni e furti a danno di animali indifesi. Ultima in ordine di tempo è l’aggressione al gatto di una donna residente a Marina Romea: "Il gattone Ugo, la notte fra il 24 e il 25 maggio è tornato a casa con una evidente ferita alla schiena - spiegano dall'associazione - Inizialmente si è pensato a una baruffa con altri felini, ma la visita veterinaria urgente non ha lasciato dubbi riguardo al tipo di aggressione: era una ferita causata da un'arma da fuoco, che fortunatamente non ha lesionato organi vitali. Ugo è stato sottoposto a una cura di antibiotici, in attesa che cicatrizzasse la ferita, e il 5 giugno è stato estratto il proiettile, consegnato poi ai Carabinieri di Marina Romea che sono stati informati dell’accaduto. Il gattone ha sei anni e non si allontana molto da casa, gironzola soprattutto la notte nella zona di via dei Tigli, viale dei Platani e via dei Lecci. Si è trattato certamente di un atto voluto e crudele, ai danni di un micio tranquillo e indifeso che, dopo il brutto episodio, è sempre molto spaventato e ha perso l'appetito e la naturale vitalità". L'associazione Clama, condannando l'episodio che fortunatamente non ha avuto conseguenze più gravi, si augura che la giustizia riesca a rintracciare l'autore del gesto, e nel contempo rivolge un appello a chi possa avere informazioni sulla vicenda a rivolgersi al più presto alle autorità preposte.