Dopo quasi due anni chiude la gelateria 'Il Divino' di via Mazzini

Hanno aperto a maggio 2018, e in meno di due anni sono riusciti a rilanciare l'intera via del centro tramite eventi "giovani" e appuntamenti organizzati anche insieme agli altri esercenti della zona. Ma ora la gelateria "Il Divino" di via Mazzini si appresta a chiudere i battenti, per via di alcuni problemi di salute del titolare.

"E' stata una bellissima avventura - commentano i titolari Diletta Renna e Giorgio Urso (divenuti celebri in città nei mesi scorsi per una simpatica proposta di matrimonio) - Abbiamo imparato tanto, abbiamo pianto, riso, abbiamo conosciuto persone fantastiche; abbiamo avuto l’onore e il piacere di avere non dei semplici clienti, ma delle persone fantastiche che ci hanno sempre sostenuto. Tutto ciò e molto altro resterà per sempre dentro di noi e non cambierà mai. Purtroppo, però, le cose belle spesso hanno una fine causata spesso da fattori esterni che non lasciano scampo. Con questo vi diciamo che purtroppo dovremmo chiudere Il Divino, consapevoli però del fatto che noi vi porteremo per sempre nel nostro cuore Speriamo che sia anche per voi per lo stesso, buona vita a tutti".