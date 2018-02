Gelicidio in arrivo, l'Ausl: "Uscire di casa solo se indispensabile"

In vista delle nuove ulteriori fasi critiche rispetto alle condizioni atmosferiche, previste per giovedì e venerdì, anche l’azienda Ausl invita la cittadinanza a limitare al massimo gli spostamenti e, in particolare per le persone anziane o con difficoltà motorie, a non uscire di casa se non per motivi indispensabili. Qualora gli spostamenti siano davvero necessari, si suggerisce di farsi accompagnare da famigliari e utilizzare calzature e capi d’abbigliamento adatti.

L’Azienda sta ponendo e porrà il massimo impegno anche mettendo in campo le risorse umane necessarie per far fronte a questa fase di emergenza nel corso della quale, come prevedibile, l’afflusso di pazienti in pronto soccorso e presso le strutture sanitarie in generale potrà verosimilmente aumentare.