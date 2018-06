Gemellaggi, il vicesindaco di Aalen in visita alle scuole di Cervia

Nei giorni scorsi il vicesindaco di Aalen Wolfgang Steidle e i consiglieri comunali Doris Klein e Hartmut Schlipf sono stati in visita alle scuole IC2, IC 3 e all’Istituto alberghiero di Cervia, che hanno instaurato scambi con le scuole della città gemellata. Ad accompagnarli era presente l’assessore alla pubblica istruzione Gianni Grandu. Continua dunque il percorso che contribuisce ad aprire nuove prospettive, a costruire ponti e profonde relazione umane, che mette a confronto ragazzi accomunati dal desiderio di conoscere diverse realtà e differenti contesti culturali. Tutto questo fa parte delle relazioni che Cervia ed Aalen stanno portando avanti, perché i legami che uniscono le due città rappresentano un elemento fondamentale del cammino verso l’unità d’Europa e lo sviluppo di una cittadinanza europea.

I rappresentati di Aalen hanno ricevuto una calorosa accoglienza ed hanno espresso grande soddisfazione per gli incontri con i ragazzi delle scuole e così hanno commentato: "Questo rapporto è una delle esperienze più belle, costruttive e interessanti, Siamo tutti consapevoli che l'emergere di uno spirito europeo attivo e partecipativo e il diffondersi di una maggiore sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche vengono rafforzati proprio da questi momenti, che sono contributi fondamentali e imprescindibili per la diffusione di una cultura europeista e per sottolineare il sentimento di appartenenza a tutto il mondo".