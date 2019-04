Gemellaggi tra Cervia e la Francia per condividere "una storia comune"

Si è concluso il progetto “Cervia e La Baule: una storia comune” a cura dell’Istituto Comprensivo Cervia 2, in collaborazione con il Comune di Cervia, presentato nell’ambito della I Edizione di “Viaggi attraverso l’Europa”.

Il progetto finanziato al 40% dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna prevedeva il viaggio in Francia di due classi, la 3^C e la 3^E, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi il senso del rispetto, del valore e della ricchezza che nasce dall’incontro con paesi diversi e di rendere ognuno di loro un vero Cittadino Europeo. Gli studenti insieme agli insegnanti hanno fatto tappa a Bourges per visitare la città e il “Museo della Resistenza e della Deportazione” prima di arrivare a La Baule dove hanno ricevuto una calorosa accoglienza nella sede del Collège Grand-Air. La visita alla città francese, che ha molte caratteristiche simili a Cervia, è stata l’occasione per approfondire la conoscenza della loro storia per evidenziarne i tratti comuni, facendo vivere un'esperienza indimenticabile a tutti i giovani partecipanti.

La promozione di incontri di culture diverse è stato ricambiato con la visita degli studenti francesi del Collège Grand-Air di La Baule, che hanno fatto tappa a Cervia per il terzo anno consecutivo. Nella realizzazione dei “Viaggi attraverso l’Europa” è stato forte il ruolo degli Istituti Storici Regionali, che hanno svolto una funzione di consulenti tecnico-scientifici per l’Assemblea legislativa, fornendo anche supporto didattico e scientifico. I ragazzi inoltre hanno creato il logo comune Cervia La Baule, hanno studiato e redatto degli elaborati sulla dichiarazione di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell’Europa, condiviso lezioni e momenti di divertimento.