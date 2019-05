Gesto di cuore per la Pediatria in ricordo di Tullio Mancini

Un gesto di generosità nei confronti dell’Unità Operativa di Pediatria di Ravenna è stato compiuto venerdì da parte di Fabrizio Mancini, della moglie Milena, della figlia Sara, delle sorelle Alba e Patrizia Mancini e della cognata Armida. Con una donazione effettuata in ricordo di Tullio Mancini, scomparso il 10 luglio 2018, sono stati acquistati due saturimetri palmari per monitorare i valori della saturazione dei piccoli ricoverati, specialmente durante il trasporto di ritorno al reparto di Pediatria dopo interventi chirurgici e/o indagini in sedazione

Alla donazione erano presenti i ldirettore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria, Federico Marchetti, Fabrizio Mancini con la figlia Sara, ed i coordinatori Infermieristici Flavio Fortunato e Ivana Cimatti. Marchetti ha espresso il proprio sentito ringraziamento, rilevando che "questa donazione ha contribuito ad implementare la dotazione di attrezzature sanitarie finalizzate al miglioramento del benessere dei bambini assistiti".