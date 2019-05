Giampaolo Rossi nuovo è il nuovo Direttore generale di Start Romagna

Dallo scorso 6 maggio Giampaolo Rossi ha assunto il ruolo di Direttore Generale di Start Romagna. Rossi, 59 anni, laureato in Ingegneria Civile dei Trasporti a Pavia, porta a Start Romagna competenze e professionalità che ha sviluppato in precedenti esperienze di direzione generale di altre medie aziende di trasporto pubblico locale a Treviso (presso Mobilità di Marca spa) e a Vicenza (presso AIM mobilità srl), dove ha gestito complessi percorsi di integrazione di aziende e processi di gara.

Ha iniziato la sua carriera in aziende operanti nella distribuzione di gas metano fino a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico nel 1993, per poi approdare alle varie Direzioni della municipalizzata del Comune di Vicenza: Direzione Sviluppo e Marketing, poi Commerciale e Vendite. Nell’ambito commerciale, vanta una trasversalità nella gestione dei vari servizi: idrico integrato, energia elettrica e metano, calore, igiene ambientale, trasporti e sosta. Passato dal 2008 alla Direzione Trasporti e Sosta (Azienda Mobilità), ha poi intrapreso il percorso che lo ha portato prima alla direzione a Vicenza, poi a Treviso e ora in Romagna.