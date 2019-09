Giancarlo Spada eletto Presidente onorario dei ballerini romagnoli 'alla Casadei'

Sabato 14 settembre alle 21.00, a Russi, il Gruppo ballerini Romagnoli “alla Casadei” di San Marco conferirà la carica di Presidente onorario a Giancarlo Spada per la sua trentennale militanza nel gruppo e l’impegno profuso per divulgare la cultura del ballo tipo romagnolo e della frusta. La cerimonia avverrà in Piazza nel corso del raduno delle fruste di Romagna. A consegnare l’attestato sarà il Presidente del Gruppo Ballerini Romagnoli "alla Casadei" Mauro Zini.