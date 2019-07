Gianni Morandi in vacanza sui lidi ravennati con la moglie Anna

Nuovo "avvistamento" di Gianni Morandi nel ravennate. Questa volta il cantante ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza nei lidi ravennati, e sabato è stato visto da alcuni bagnanti sulla spiaggia di Casal Borsetti, all'altezza del bagno "Sole Luna Lido". Gianni, in maglietta gialla "abbinata" al pedalò, si è fatto scattare un paio di foto dalla moglie Anna e le ha postate sui suoi profili social, sui quali è sempre molto attivo. "Profumo di frittura e di piadina in riviera romagnola. Ricordo i bei tempi della colonia, quando da bambino vedevo il mare per la prima volta...", ha commentato il cantante nel pubblicare le foto. Gianni era stato avvistato anche quest'inverno mentre passeggiava in centro a Ravenna, e non è la prima volta che sceglie di rilassarsi per qualche giorno nei lidi ravennati.