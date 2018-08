Ginnastica mentale per la "terza età": ripartono i corsi

Riparte a settembre il ciclo di incontri, a cadenza settimanale, dedicato alla ginnastica mentale e rivolto a tutte le cittadine e i cittadini over 60. Il primo incontro è previsto per giovedì 20 settembre, alle 14. Ai partecipanti saranno proposti esercizi pratici per stimolare funzioni cognitive, quali l'orientamento, la memoria, la capacità di pensiero logico. A guidare il percorso l'associazione Kairos, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune e l'Azienda unità sanitaria locale.

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 20, 27 settembre; 4, 11, 18, 25 ottobre; 8, 15 novembre, dalle 14 alle 16, nella sala consiliare dell'ufficio decentrato di Piangipane, in piazza XXII giugno 1944, 6. Il corso è completamente gratuito e le iscrizioni sono aperte dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 a Piangipane, negli uffici della sede comunale decentrata, oppure telefonando allo 0544485750, o inviando una mail a piangipane@comune.ra.it.