Giochi giovanili della bandiera, buoni risultati per gli sbandieratori faentini

Buoni risultati per gli sbandieratori faentini alla 21esima edizione dei Giochi nazionali giovanili della Bandiera 2018 svoltisi nello scorso weekend ad Ascoli Piceno. Alle gare under 15 ospitate nella città marchigiana hanno partecipato circa 800 giovani atleti, fra sbandieratori e musici provenienti da tutta Italia.

La delegazione faentina, composta da una ventina di atleti, in rappresentanza dei rioni Borgo Durbecco, Giallo e Verde si è ben comportata, vincendo con Luca Ghinassi il titolo nella categoria del singolo terza fascia (14-15 anni). L'atleta faentino ha bissato il successo ottenuto lo scorso anno a Volterra, quando si era aggiudicato il titolo nella seconda fascia (11-13 anni). Fra gli altri risultati da sottolinerare l'ottavo posto nella disciplina della coppia prima fascia per Filippo e Federico Maurizi del Borgo Durbecco e il decimo posto nella coppia seconda fascia per gli sbandieratori del rione Giallo Davide Ricci e Sebastiano Soglia. Undicesimo Federico Sangiorgi (rione Verde) nelle gare del singolo prima Fascia (8-10 anni). Non ce l'ha fatta a piazzarsi ai primi posti invece la piccola squadra del rione Giallo (Luca Corvino, Luigi Guberti, Davide Ricci e Sebastiano Soglia), nella terza fascia i faentini sono arrivati diciannovesimi in una disciplina che vedeva ben 26 gruppi partecipanti.