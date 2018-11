Gioco di squadra tra un lettore ed Hera: e i rifiuti abbandonati "spariscono"

La denuncia di degrado che abbiamo pubblicato qualche giorno fa su RavennaToday non è rimasta inascoltata. La segnalazione, infatti, è stata raccolta da Hera che è intervenuta in via Argine Sinistro Montone, dove da oltre un mese giacevano a terra dei rifiuti abbandonati. "Ringraziamo il lettore per l’attenzione al decoro urbano e la preziosa collaborazione nel preservarlo - spiega l'azienda in una nota - Il punto in cui è stato abbandonato il sacco non è adiacente alla zona in cui viene effettuata la raccolta domiciliare: si tratta di una zona poco accessibile per gli operatori ambientali. L’abbandono segnalato dal lettore era già stato individuato dagli operatori ma, dato che conteneva macerie, il relativo ritiro è stato inserito nell’apposito calendario di raccolta dei rifiuti abbandonati, che ha tempistiche differenti rispetto a quelle della raccolta domiciliare. Hera continuerà a monitorare la zona ma auspica la collaborazione dei cittadini nel mantenere il decoro della città e che, nel rispetto di coloro che si impegnano a fare la raccolta differenziata, chi non la svolge ancora correttamente, possa iniziare a farlo".

Per segnalazioni e informazioni sui servizi ambientali e sulla raccolta differenziata è disponibile l’app di Hera ‘Rifiutologo’, che dà la possibilità di scattare una foto e inviarla ai servizi ambientali; inoltre con la nuova versione, chi manderà foto-segnalazioni (che sono rigorosamente anonime), riceverà un messaggio dall'azienda a intervento eseguito. Oppure si può telefonare al Servizio Clienti Hera 800999500, numero verde gratuito sia da fisso che da cellulare, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00. L'app del ‘Rifiutologo’ dà anche la possibilità di riconoscere i principali prodotti della grande distribuzione tramite il codice a barre, indicando come differenziarli e in che cassonetto metterli.