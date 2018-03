Giornalisti e tour operator dalla Germania a scuola di piadina e cappelletti

Ravenna ha ospitato da venerdì a lunedì otto giornalisti e operatori turistici dalla Germania per un eductour organizzato con i Comuni di Cervia e Comacchio al fine di promuovere l'offerta turistica del territorio, evidenziando l'enorme ricchezza della città d’arte, la grande offerta balneare, il patrimonio naturalistico e mettendo in luce il variegato calendario degli eventi. Il progetto si inserisce nelle attività riconosciute e sostenute dalla Destinazione Turistica Romagna. Tra gli appuntamenti previsti a Ravenna, oltre alla una visita ai principali monumenti della città, anche un laboratorio di mosaico, un concerto riservato al Battistero Neoniano, una serata nella cornice esclusiva del Mar e una lezione di cucina per imparare i segreti di piadina e cappelletti, alla quale ha preso parte anche l'assessore al turismo Giacomo Costantini.