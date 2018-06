Giornata mondiale del donatore: nel 2017 hanno donato ad Avis in più di diecimila

Anche in occasione della Giornata Mondiale del Donatore, il cuore grande dei ravennati si è fatto sentire. Avis Provinciale Ravenna ha accolto, presso il proprio punto raccolta in via Gulli, tre donatori abituali che in questa particolare ricorrenza hanno voluto contribuire con una donazione di plasma. In provincia di Ravenna sono stati oltre diecimila i soci e collaboratori Avis che, nel corso del 2017, hanno effettuato almeno una donazione. A tutti loro va il più sentito ringraziamento da parte di Avis Provinciale Ravenna.