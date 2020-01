Giornata di open day nelle scuole di Cotignola

È in programma giovedì 16 gennaio l’open day delle scuole dell’infanzia di Barbiano e Cotignola con tante attività, laboratori e presentazione dei progetti. Si comincia alle 17 alla scuola “Il Grillo Parlante” di Barbiano (via Neri 1), mentre alle 18.30 inizierà l’Open day della scuola “Il Cantastorie” di Cotignola (piazza Giovanni Paolo II 2). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Istituto Comprensivo www.iccotignola.it, oppure telefonare ai numeri 054540456 (Cotignola) e 054578210 (Barbiano).