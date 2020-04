Giornata Internazionale delle Coscienze: l'iniziativa social per riflettere sui drammi del mondo

Per domenica 5 aprile 2020, l’ONU ha indetto la prima Giornata Internazionale delle Coscienze. Una decisione presa il 25 luglio 2019, prima dell’avvento della epidemia di coronovirus che oggi offre una ragione in più di riflettere su come viviamo, su quante e quali violenze affliggono l'umanità, su cosa dovremmo cambiare nella nostra vita e nei nostri rapporti per superarle, su quello che sta succedendo in Italia e nel mondo.

Tutti possono contribuire a questa iniziativa dalla propria abitazione perché è un evento che si svolgerà sui social in una campagna di sensibilizzazione delle coscienze. Domenica alle ore 17.00 una diretta facebook da seguire insieme e poi le iniziative personali.

"L'iniziativa promossa in tempi non sospetti dall'Onu, ci spinge ancora di più, oggi, in questo tempo di emergenza sanitaria, sociale ed economica, a riconsiderare profondamente il nostro modo di vivere, le fragilità della condizione umana, il nostro rapporto con l'ambiente attorno a noi - dichiara l’assessore alla Pace e Cooperazione Internazionale del Comune di Cervia Michela Brunelli -. L’isolamento sociale, cui siamo tenuti per salvaguardare la salute di tutti, può diventare una occasione di riflessione forte sui valori che consideriamo alla base del nostro vivere, del nostro rapporto con gli altri e con la natura che ci circonda".

L'evento

Dunque appuntamento alle 17.00 con la diretta Facebook: https://www.facebook.com/events/2830662710361127/

Durante tutta la giornata si alterneranno i contributi, gli interventi, i suoni, le poesie, i messaggi di tutti i partecipanti.