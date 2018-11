Giornata mondiale del diabete: in piazza del Popolo un "ambulatorio mobile"

Nell’ambito degli eventi della Giornata Mondiale del Diabete che si svolgono in tutta la Romagna, a Ravenna nel weekend si colloca un importante appuntamento: sabato 17 tutta la giornata e domenica 18 al mattino, in Piazza del Popolo, sarà presente un “ambulatorio mobile” e domenica alle ore 12 avrà luogo una cerimonia di donazione.

La Giornata del Diabete, istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorre il 14 novembre di ogni anno e gli eventi per celebrarla si concentreranno nelle settimane che seguono e precedono tale data. A Ravenna la Giornata Mondiale del Diabete è organizzata dalle Associazioni Diabetici Provincia di Ravenna, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, i Lions, la Pubblica Assistenza, la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia e le Diabetologie dell’adulto e delle Pediatrie dell’Ausl.

E dalla sinergia di questi soggetti nasce l’iniziativa del weekend: in Piazza sarà allestita una tenda supportata da un ambulatorio mobile dove sarà possibile valutare la glicemia e, grazie alla compilazione del semplice questionario, il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi anni. Quest’anno il tema centrale della Giornata Mondiale del Diabete pone l’attenzione sul ruolo della famiglia, sui percorsi di gestione, sulla prevenzione l’educazione al diabete. In questa direzione l’Associazione dei Diabetici Ravennate nel 2019, grazie ad una generosa donazione della CLT (Cooperativa Lavoratori Trasporto Ravenna) potrà in collaborazione con l’AUSL della Romagna supportare le persone con diabete della nostra provincia con nuovi progetti di prevenzione delle complicanze agli arti inferiori, supporto psicologico alle famiglie ed educazione ai corretti stile di vita, alimentazione e esercizio fisico. Presso la postazione appositamente allestita in Piazza del Popolo, sabato alle 12 in presenza delle autorità Cittadine e della AUSL Dante Maioli, Presidente dell’Associazione Diabetici Ravennate, riceverà dalla CLT la donazione (interverranno il Vice Presidente Guido Ravaldini e il Presidente Enrico Giacomoni).