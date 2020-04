Giornata mondiale dell'autismo: "Combattere ogni forma di discriminazione"

"Rendere più consapevole l’opinione pubblica sull’autismo e combattere ogni forma di discriminazione": è la richiesta di Gianni Grandu, presidente del consiglio comunale di Cervia. "Vorrei esprimere il mio pieno sostegno alla Giornata mondiale dell’autismo - spiega Grandu - che rappresenta un momento di consapevolezza e riflessione importante affinché vengano prese misure per sensibilizzare l’opinione pubblica su di una trema così importante che vede coinvolti in modo particolare i bambini. E’ questa anche l’occasione per ringraziare le educatrici e gli educatori che sono insieme alle famiglie al fianco delle persone che vivono questa difficilissima situazione, che svolgono un lavoro con professionalità, passione e soprattutto con tanta umanità".

"A tal proposito - continua Grandu - mi è giunta questa dichiarazione delle educatrici ed educatori del nostro comune che condivido in pieno e voglio portare a conoscenza dell’opinione pubblica: “Anche se la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo è passata quest’anno un pò in sordina, a causa di questa emergenza sanitaria, noi non ci dimentichiamo di voi e vogliamo esprimere la nostra vicinanza alle vostre famiglie, anche in questo difficile momento. Il nostro lavoro infatti prosegue dietro le quinte, attraverso la tecnologia, ma rimane attivo, in attesa di riprendere al più presto, fianco a fianco, i nostri progetti educativi”".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.