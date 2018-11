Giornata nazionale degli alberi: il Rotary pianta nuovi arbusti in città

Il 21 novembre ricorre la giornata nazionale degli alberi, istituita nel 2013 con lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini alla cura del verde arboreo. Per tale occasione, il Rotary eClub Romagna provvederà all'acquisto di tre alberi che l'Amministrazione comunale di Massa Lombarda ha deciso di localizzare nel parchetto di vie De Gasperi, a fianco della caserma dei Carabinieri.

“Ancora una volta la collaborazione tra pubblico e associazionismo porta un vantaggio per la cittadinanza - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Laura Avveduti - e, anche se in piccola misura rispetto a quanto il territorio italiano richiederebbe, per l'ambiente, così duramente provato recentemente proprio sotto l'aspetto del patrimonio arboreo nazionale. Ringraziamo il Rotary eClub Romagna per questa donazione, che è al contempo un gesto concreto e un esempio virtuoso da seguire”.