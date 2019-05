Giornata nazionale delle Vocazioni a Ravenna: messa in diretta su Rai Uno

Telecamere Rai di nuovo accese su Ravenna. Domenica 12 maggio, in occasione della Giornata nazionale per le Vocazioni, Rai Uno trasmetterà in diretta la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Lorenzo Ghizzoni dalla chiesa di San Giovanni Evangelista. Al pomeriggio, poi, giovani da tutta la regione parteciperanno alla visita guidata ad alcuni monumenti Unesco gestiti dall’Opera di Religione (San Vitale, il Battistero Neoniano e Sant’Apollinare Nuovo) promossa da “Pietre Vive”, l’esperienza di annuncio di fede attraverso l’arte coordinata a livello internazionale dal gesuita padre Jean-Paul Hernandez.

È la regione Emilia-Romagna quest’anno ad ospitare le iniziative italiane per la Giornata mondiale delle Vocazioni: per celebrarla è in programma una settimana di eventi in varie città della regione (da una passeggiata tra i ‘luoghi degli invisibili’ di Bologna con la delegazione Caritas regionale al Festival delle vocazioni di Reggio Emilia) che culmineranno appunto domenica 12 a Ravenna.Il calendario delle iniziative ruota attorno al tema “Come se vedessero l’invisibile” tratto da un versetto dell’ “Evangelii Gaudium”.

"Per la Giornata conclusiva è stata scelta Ravenna per completare quella ‘caccia al tesoro’ dedicata a chi cerca la bellezza per le vie della regione - spiega il responsabile della Pastorale Vocazionale regionale don Alessandro Ravazzini -: a Ravenna, di fronte ai vostri mosaici, potremo capire che nella bellezza di ciascuno si scorge anche la bellezza dell’insieme”. La Messa e la visita guidata di domenica prossima saranno precedute, venerdì, dalla tradizionale Veglia per le Vocazioni diocesana che quest’anno è in programma al Santuario dell’Olmo di Portomaggiore, con inizio alle 20.45