Giornata nazionale per la promozione della lettura: si cercano testi e articoli per gli studenti

Martedì 24 marzo ricorre la Giornata nazionale per la promozione della lettura, istituita con il decreto del 15 luglio 2009. Quest'anno visti i molteplici appelli sui social network incentrati sulla necessità di trascorrere in modo costruttivo la permanenza forzata a casa dovuta all'emergenza Coronavirus, è senz'altro il momento più adatto per affermare l'importanza della lettura, nella contingenza e in generale, in funzione della crescita e lo sviluppo delle capacità intellettive umane.

Nella società contemporanea è possibile verificare l'inarrestabile aumento, soprattutto tra gli adolescenti, della diffusione di news online; da qui si evince quale potere eserciti ancora la parola scritta sulle nostre esistenze.

Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani intende invitare studenti e insegnanti di Ravenna a inoltrare all'indirizzo email coordinamentodirittiumani@gmail.com testi e articoli da consigliare con una breve recensione. Tutti gli elaborati saranno pubblicati sulla pagina web del sito. In tale occasione il CNDDU proporrebbe l'istituzione della Giornata internazionale del fumetto inteso come forma espressiva culturale e contemporaneamente di largo consumo.