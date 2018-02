Giornata storica per la città: approvato il progetto di Hub Portuale. "Ora si inizia a scavare"

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, riunitosi mercoledì mattina dopo due rinvii che avevano fatto temere il peggio, ha approvato il progetto Hub Portuale Ravenna per l'escavo dei fondali e la realizzazione delle banchine e delle nostre nuove piattaforme logistiche. Si conclude così l’iter autorizzativo del Progetto consegnato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 18 settembre scorso e licenziato con parere positivo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 15 dicembre 2017.

Il Progetto nella sua prima fase prevede l’approfondimento dei fondali in avamporto e lungo tutto il Canale Candiano a -12,5 metri, la realizzazione di una nuova banchina per terminal container della lunghezza di oltre 1.000 metri, l’adeguamento strutturale alla normativa antisismica e ai nuovi fondali di oltre 6.500 metri di banchine esistenti e la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito portuale per circa 200 ettari. Aree che saranno raccordate alla rete ferroviaria per traffico merci. L'investimento previsto per il Progetto (I fase) è di 235 milioni di euro. Il Progetto contribuirà ad attivare altri investimenti, anche di soggetti privati, per ulteriori 300 milioni di euro, che comprenderanno la realizzazione dell'impianto di trattamento dei materiali di risulta dell’escavo, investimenti privati nella logistica, l’ulteriore approfondimento del Canale Candiano sino a 14,50 metri, previsto nella seconda fase del Progetto, e un deposito costiero di Gas naturale liquido (Gnl).

Il Progetto, per l’importanza quale investimento strategico per la rete logistica europea, ha ottenuto un contributo dall’Unione Europea di 37 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 60 milioni già stanziati dal Cipe, ai 120 derivanti da un mutuo della Banca Europea degli Investimenti e a risorse proprie dell’Autorità di Sistema Portuale, e che ne garantiscono la copertura finanziaria. L’Autorità di Sistema Portuale esprime soddisfazione per il giudizio del Cipe e ringrazia per il lavoro svolto la Regione Emilia Romagna, il Comune di Ravenna, il Provveditorato alle Opere Pubbliche e tutti coloro che hanno consentito di raggiungere questo traguardo. Ora il timing prevede che entro l’estate sia pubblicato il bando di gara, entro l’anno si arrivi all’aggiudicazione definitiva e nel 2019 inizino i lavori.

"Grazie al Presidente dell'autorità portuale Daniele Rossi - commenta entusiasta il sindaco Michele De Pascale - al Ministro Delrio, al Presidente Bonaccini, all'Assessore Donini e a tutti i funzionari statali, regionali, provinciali e comunali coinvolti in questa corsa contro il tempo. Grazie soprattutto agli uomini e alle donne del Porto di Ravenna che, nonostante le tante difficoltà degli anni passati, ci hanno fatto sentire la loro fiducia, il loro supporto e anche il loro affetto, per una sfida che è dell'intera città. Ora si inizia a scavare". "Ora potremo finalmente permettere allo scalo marittimo di valorizzare le sue potenzialità di piattaforma logistica di prim’ordine - aggiunge il consigliere regionale Pd Gianni Bessi - Ora si tratta di procedere alla fase realizzativa scegliendo di continuare con la logica di squadra, con operatori e istituzioni che si confrontano e procedono insieme verso un obiettivo comune. Il nostro non è solo uno scalo commerciale, ma un hub di valore internazionale per la presenza di attività di alto profilo: i distretti energetico e chimico sono di valore internazionale, ma è anche un punto di riferimento per i settori di punta dell’economia regionale, a cominciare da quello agroalimentare. È un esempio di come esista un’Italia che è in grado di stare alla pari con i competitori mondiali". “Sin dal primo giorno del mio insediamento alla Camera e alla Commissione Trasporti, insieme alla Regione, al Comune, all’ Autorità portuale e a tutti i lavoratori dello scalo ravennate, abbiamo compiuto uno sforzo costante e determinato per arrivare a questo risultato necessario per il contesto attuale e per le strategie di sviluppo - commenta l'onorevole Alberto Pagani - È un traguardo importantissimo per Ravenna, un investimento prioritario per tutta la Regione ma anche di grande rilevanza nazionale ed europea, raggiunto grazie allo spirito di collaborazione da parte di tutti gli attori politici e tecnici in campo. Ravenna ritornerà meritatamente un asse strategico della portualità".

"Quella di oggi – commenta Fabio Sbaraglia, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale - è una data che rimarrà importante per la nostra città perché rende applicabile, dopo anni di impasse burocratici e ritardi attuativi, un progetto che darà una risposta concreta all’esigenza di investire a livello infrastrutturale e di potenziamento della logistica sul nostro scalo, espressa da anni con forza da tutti gli operatori portuali e dai lavoratori". “Esprimiamo un forte apprezzamento – sottolinea il segretario comunale del PD, Marco Frati – perché con il passaggio di stamattina conseguiamo un fondamentale obiettivo del programma di mandato di questa Amministrazione per il quale il Partito Democratico si è fortemente battuto e che continuerà a sostenere. Ringraziamo per questo il Primo Ministro Gentiloni, tutti i ministri e il Presidente della Regione Bonaccini che, con il loro impegno, hanno confermato quanto il porto di Ravenna sia infrastruttura fondamentale e centrale delle Regione Emilia Romagna e di tutto il Nord Italia".

"Come cooperatori abbiamo sempre sottolineato l’importanza strategica ed economica di queste opere, come volano per lo sviluppo dello scalo portuale ravennate e come contributo al consolidamento della crescita economica per tutto il territorio regionale - sottolineano da Legacoop il presidente Guglielmo Russo e il direttore generale Mario Mazzotti - Gli importanti investimenti che quest'opera movimenterà, sia in termini diretti che in termini indiretti, dovranno prevedere occasioni di lavoro e di impegno per le imprese cooperative e per tutte le imprese del territorio. Questo risultato è sicuramente merito della ritrovata unità tra le istituzioni e le forze economiche e sociali del territorio, che l’Autorità Portuale ha saputo ben interpretare e dell' impegno delle istituzioni locali,regionali e nazionali". “Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato conseguito – aggiunge Pierpaolo Burioli presidente della Cna territoriale di Ravenna - È il risultato che certamente premia il grande lavoro del Presidente Rossi e di tutta la struttura, ma riteniamo sia anche un risultato derivante dalla compattezza che dietro questo progetto ha visto uniti le Amministrazioni comunali e regionali insieme a tutto il cluster portuale ravennate, le associazioni d’impresa. Non dimentichiamoci però che questo risultato non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza verso il giorno in cui la draga inizierà i lavori di approfondimento. Ora l’obiettivo è quello di avvicinare più possibile quel giorno”.