Giorno del Ricordo a Cervia, deposta la corona: continuano le iniziative per ricordare i “Martiri delle Foibe”

Sabato mattina l’Amministrazione comunale ha onorato il Giorno del Ricordo con la cerimonia di deposizione della corona nel Parco pubblico intitolato ai “Martiri delle Foibe”. Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi e le autorità civili e militari. Il “Giorno del Ricordo” istituito con la legge n. 92 del 30 marzo 2004, conserva e rinnova la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.



Le altre iniziative

Il 12 febbraio “Come vorrei essere un albero” alle ore 16.30 nella Sala Rubicone. Per ricordare con canzoni e musiche di Sergio Endrigo, interpretate da Matteo Bigazzi, Stefano Sammarchi, Dario Tontini. Al Piano il M° Andrea Ruscelli. Direttrice artistica Bettina Della Maggiore. Ospite Claudia Endrigo che presenterà il libro “Sergio Endrigo mio padre”. Fino al 15 febbraio in Biblioteca mostra di libri “I Martiri delle Foibe e le vittime dell’esodo istriano” Fino al 25 febbraio mostra d’arte “Voci silenti” di Giulia Gorlova nella Sala Rubicone organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale “Menocchio”.