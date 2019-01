Giorno della Memoria, omaggio agli ebrei partiti dalla stazione di Ravenna per i campi di concentramento

Domenica ricorre il 74° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Dal 2000, con una legge, la Repubblica italiana ha istituito il Giorno della Memoria proprio in questa data per ricordare la Shoah, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento di milioni di persone. Il ricordo ha avuto come momento ufficiale, in un ricco cartellone di iniziative a Ravenna, la deposizione di una corona nell'atrio della stazione ferroviaria di Ravenna: un omaggio alla lapide in memoria degli ebrei transitati per la stazione di Ravenna con destinazione Auschwitz. Alla cerimonia era presente il gonfalone del Comune.

Questo il programma dei prossimi giorni:

Lunedì 28 gennaio, 21.00 - Ridotto del Teatro Alighieri - via Mariani 2: Concerto in memoria delle vittime dell’Olocausto. La Young Musicians European Orchestra, diretta da Matteo Parmeggiani, pianista Dario Zanconi, oboista Estelle Akta, violinista Matteo Cimatti. Organizzato da Emilia Romagna Concerti con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Mibac, Sapir e Ambasciata di Israele in Italia, e con la collaborazione di Dis-Ordine di Malta. Informazioni: biglietteria del Teatro Alighieri 0544.249244 - erconcerti@yahoo.it

Martedì 29 gennaio 17.00 - Sala Spadolini della Biblioteca “A. Oriani” - Via Corrado Ricci 26: Presentazione del volume “Quindici mesi nei lager. Memorie di Pierina Zampar”, a cura di Marco Serena (ISREC Ravenna). La storia di una deportata ravennate sopravvissuta agli orrori dei campi di Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück e Bergen-Belsen. Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna

Giovedì 31 gennaio 9.30 - Sala del Consiglio Comunale - piazza del Popolo 1: Consulta delle ragazze e dei ragazzi. Seduta dedicata al “Giorno della Memoria”

Lunedì 4 febbraio 10.00 - Teatro Rasi - Via di Roma 39: Incontro testimonianza del dottor Cesare Finzi, testimone della Shoah, con gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Promossa da Istituto storico della Resistenza di Ravenna

Inoltre l'Istituzione Classense ricorda il Giorno della Memoria con percorsi bibliografici nelle sue biblioteche: a Ravenna la Biblioteca Classense, Biblioteca Holden e Casa Vignuzzi a Marina di Ravenna la Biblioteca Ada Ottolenghi, a Castiglione di Ravenna la Biblioteca Celso Omicini, a Santo Stefano la Biblioteca Manara Valgimigli e a Sant'Alberto la Biblioteca Olindo Guerrini.