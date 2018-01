Giorno della memoria: un parco intitolato alle vittime della Shoah

Sabato 27 e domenica 28 gennaio la città di Lugo ha celebrato il Giorno della memoria, giornata istituita nel 2000 in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La prima iniziativa si è svolta sabato, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz. Nello spazio antistante la Rocca sono state commemorate le vittime della Shoah davanti alla lapide che ricorda gli ebrei lughesi deportati e morti nei campi di concentramento. Domenica, invece, l’area verde via Spinelli - via Giovanni Paolo II è stata intitolata a tutte le vittime della Shoah.