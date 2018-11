Giovane cantante ravennate premiata da Mogol nella finale di "Music Gallery"

Forti emozioni domenica ad Ancona, quelle provate dai concorrenti impegnati nella finalissima di "Music Gallery" che, con la tappa nel capoluogo di regione, ha concluso la quarta edizione stabilendo nuovi record di presenze. Concorrenti preparatissimi che hanno entusiasmato e commosso il pubblico per l’intensità con la quale hanno eseguito i brani in concorso. Arduo il compito della giuria, capitanata dal “poeta” della musica italiana Mogol. Tra i vincitori c'è anche una giovane ravennate: si tratta di Giada Tripaldi, che ha fatto emozionare la giuria con una trascinante interpretazione di “I know where I’ve been” di Queen Latifah aggiudicandosi il primo premio della categoria "Editi".