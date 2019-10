Giovani avvocati, si rinnova il direttivo dell'Aiga Ravenna: il presidente è Federica Baratoni

Venerdì si è presentato il nuovo direttivo di Aiga sezione di Ravenna, che ha in Federica Baratoni il presidente. Nel direttivo entrano gli avvocati Sara Pazzi (vice presidente), Valeria Pironi (segretario), Giovanni Crocetti Bernardi (tesoriere), Francesca Fabbri, Marco Guerra ed Egi Treska. L’avvocato Michela Alfieri è stata nominata membro Aiga facente parte del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Forense Ravennate.

“Onoreremo questo impegno con la massima serietà, in piena continuità con l’operato della Collega Valentina Palli, Presidente uscente dell’associazione, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto in questi anni - spiega Baratoni -. Dedicheremo il massimo impegno nella realizzazione degli scopi propri dell’associazione, primo fra tutti la formazione professionale, attraverso l’organizzazione di convegni caratterizzati da un approccio pratico e dinamico, che rispecchia lo spirito dell’associazione. È altresì nostro preciso intento incrementare la collaborazione con il Consiglio dell’Ordine di Ravenna, la Fondazione Forense Ravennate, le altre associazioni professionali, nonché con le istituzioni del territorio".

"Una particolare attenzione sarà rivolta alle istanze ed alle esigenze dei giovani avvocati: in un momento come quello attuale, in cui si riscontrano difficoltà nell’accesso e nella prosecuzione della professione, Aiga cercherà di fornire il proprio sostegno affiché la giovane avvocatura possa continuare a riporre fiducia nella scelta professionale intrapresa - conclude -. Un doveroso e sincero ringraziamento è rivolto ai nostri associati per l’entusiasmo con il quale offrono il loro contributo alla Sezione".