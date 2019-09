Giovani studenti alla scoperta del Parco della Vena del Gesso

Uno dei compiti degli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette è quello di avvicinare le giovani generazioni alla tematica della protezione dell’ambiente naturale. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, questi compiti divengono obiettivo strategico per l’ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna che, oltre a fornire una nutrita offerta educativa scolastica riferita alle aree protette romagnole, da quest'anno offre una importante novità per il Parco della Vena del Gesso Romagnola.

"Abbiamo pensato ad un percorso didattico rivolto alle scuole dei territori dei comuni del Parco della Vena del Gesso Romagnola - spiega Marina Lo Conte, Presidente della Comunità del Parco della Vena del Gesso Romagnola - che prevede la messa a disposizione di 30 moduli didattici gratuiti, per promuovere e valorizzare gli aspetti geologici, ambientali, naturalistici, storici e culturali di questa area protetta, aumentando la responsabilità, l’importanza e il senso di appartenenza a questo Parco”. ”Il progetto didattico denominato "Conosciamo la Vena del Gesso" - aggiunge Fiorenzo Rossetti, responsabile del Centro di Educazione Ambientale dell’Ente Parchi - è dedicato alle classi del secondo ciclo della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado ed è composto da due laboratori in classe e una uscita sul territorio del Parco. Le lezioni frontali e le attività all’aperto saranno condotte da un gruppo di Guide del Parco della Vena del Gesso Romagnola, preparate e specializzate nella didattica delle varie argomentazioni trattate”. Il Bando di accesso, scaricabile dal sito di Parchi Romagna, scade il 31 ottobre 2019. Saranno ammessi le domande in ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei moduli disponibili.