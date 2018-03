“Giralibro”: ecco la nuova iniziativa del Comitato Cittadino di Roncalceci

Si chiamera’ “Giralibro” la nuova iniziativa messa in campo dal Comitato Cittadino di Roncalceci. "L’idea - viene spiegato - è quella di dare vita ad un vero e proprio centro di lettura libero e gratuito, messo a disposizione di tutti. Ispirato a “Seminar libri”, sull’esempio dei bookcrossing nati alla fine degli anni 80, si fonda sull’idea di dare una nuova possibilita’ di vita ai libri gia’ letti e magari finiti in soffitta o dimenticati in fondo ad un mobile, per non finire in discarica o distrutti dall’inceneritore".

"Il progetto prevede che i libri ricevuti in donazione da privati cittadini, da enti pubblici o altro, saranno messi a disposizione di tutti, gratuitamente, mediante una gestione self-service dove sara’ possibile prendere, leggere e riportare gli stessi libri o metterne a disposizione altri arricchendo cosi’ questo piccolo tesoro messo a disposizione della comunita’ e dei cittadini di altri paesi del forese - viene aggiunto -. Un famoso ed inquietante libro di fantascienza intitolato “Fahrenheit 451” descrive una società futura in cui una dittatura totalitaria impedisce la lettura e il possesso di libri, considerati un pericolosissimo strumento di libero pensiero e che quindi vengono bruciati da uno specifico corpo di polizia".

"Come Comitato Cittadino crediamo, come affermato in altre occasioni a supporto di altre nostre iniziative, che, come diceva Socrate, la conoscenza rende liberi - proseguono -. Quindi, per attuare questo progetto abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Un libro non si butta. Gli daremo una seconda vita mettendoli al servizio di tutti. Contattateci al numero 333 1514585 o alla pagina Facebook https://www.facebook.com/comitatocittadinoroncalceci/"