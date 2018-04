Giri della morte, stunt-show acquatici e tesori perduti: tanti spettacoli al parco divertimenti

Mirabilandia ha riaperto i propri cancelli giovedì 29 marzo, portando una ventata di adrenalina agli appassionati di parchi divertimento di ogni età. E per divertirsi a Mirabilandia non ci sono solo le attrazioni, ma anche un palinsesto di spettacoli che rappresenta un fiore all’occhiello del parco ravennate.

Sono molte le novità in programma per la stagione 2018, tra le quali uno stunt-show sull’acqua che avrà come palcoscenico il lago centrale del parco: "La leggenda del tesoro perduto". Lo spettacolo racconta le vicende dell’archeologo Dave O’Brien e di suo fratello Alan che, sulle tracce del bottino di Capitan Burrasca, mettono in scena inseguimenti tra moto d'acqua e combattimenti all’arma bianca a bordo di un veliero.

Confermato in calendario l’appuntamento con "Sfida a Hot Wheels City" lo spettacolo che vede protagonisti alcuni tra i migliori stuntmen d’Europa e che culmina con il giro della morte più alto del mondo. Appuntamento poi con Otto l’Avventuriero che, entrato in possesso di una rara pietra preziosa, deve battersi con un gruppo di banditi messicani, sfidandoli per liberare la sua amica Mirabella, presa in ostaggio; "Peter Punk" rivisitazione in chiave steampunk delle avventure di Peter Pan e Campanellino arricchito da un cast internazionale tra aerialists, ballerini e cantanti e "Mirabilandia the Movie", dove un 'regista di fama mondiale' si appresta a girare la scena principale del suo ultimo film d’azione proprio a Mirabilandia, dovendosela cavare tra ballerini gangster e cantanti indisciplinati.

Per la stagione 2018 sono previsti poi diversi eventi, tra cui la Festa delle scuole che si terrà il 9 giugno, la Notte Rosa del 7 luglio, la Festa di compleanno di Mirabilandia del 28 luglio e il Summer Party del 25 agosto. In autunno continuano le edizioni dell’Oktoberfest e di Halloween fino ad arrivare al Natale, che il parco ripropone per la seconda edizione.