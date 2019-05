Pronti, partenza, via: il Giro d'Italia sfila per Ravenna tra migliaia di spettatori

E' partita ufficialmente intorno alle 13.45 - con lo sventolamento della bandiera rosa da parte del sindaco Michele de Pascale, con 163 partenti schierati e migliaia di spettatori presenti - la decima tappa del Giro d'Italia che attraversa Ravenna. E' un martedì "rosa" per la città dei mosaici. Già nella prima mattinata, infatti, hanno iniziato ad arrivare in Piazza del Popolo i primi curiosi in attesa dell'arrivo del Giro. Lungo fiale Farini è stato allestito il "villaggio commerciale", mentre in piazza del Popolo dalle 12,30 alle 13,40 i corridori hanno potuto apporre il proprio autografo sul grande “foglio firma”. Le vetrine dei negozi si sono colorate a tema, alcuni bar hanno esposto palloncini rosa e sono comparsi diversi stand che vendono gadget del Giro d'Italia, come magliette e cappellini.

"Un percorso iniziato nel dicembre del 2016 al pranzo dei volontari della gara ciclistica di San Marco organizzata dal grande Imerio Savelli - commenta soddisfatto l'assessore allo sport Roberto Fagnani - Quel giorno iniziammo a gettare le basi per riportare a Ravenna una tappa di uno degli eventi sportivi più importanti del mondo. Un evento che da sempre fa parte della cultura di noi Italiani e di noi romagnoli. Una giornata meravigliosa ed emozionante per tutta la nostra città".

Dopo la partenza i ciclisti sfilano fino al chilometro 0 a Borgo Montone (lo start effettivo) lungo le vie Diaz, di Roma, Cesarea, Romea, rotonda Grecia, viale Po e Gramsci, rotonda Irlanda, viale Berlinguer, via Pascoli, viale Radi, rotonda Austria, via Fiume Abbandonato. Poi le bici passano per i Comuni di San Marco, Russi, Bagnacavallo, Lugo, Sant’Agata sul Santerno e Massa Lombarda, prima di entrare nella provincia di Bologna attorno e arrivare poi a Modena intorno alle 17.15. A Lugo si svolge la corsa "parallela" delle biciclette elettriche E-Bike, mentre a Ravenna è stato indetto un presidio da sindacati e lavoratori della sanità privata. La presenza del Giro d’Italia ha inoltre previsto delle modifiche alla viabilità e la chiusura di alcune scuole.

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione del Giro d’Italia, sabato 25 maggio in piazza J. F. Kennedy si terrà nel pomeriggio la Ravens Criterium, tappa del campionato italiano scatto fisso. Corridori con biciclette senza freni percorreranno più volte un circuito cittadino. Una gara che, per la tipologia della bicicletta, è molto spettacolare e adrenalinica.

SPECIALE GIRO D'ITALIA