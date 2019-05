Tutto pronto al Giro d'Italia: e il centro storico si tinge di rosa

Mancano ormai poche ore all'arrivo in città della tappa del Giro d'Italia, che martedì 21 maggio farà emozionare i ravennati. E mentre spettacoli, incontri e performance sportive in questi giorni hanno preparato la città alla decima tappa - che partirà alle 13.45 da piazza Del Popolo - in centro storico si respira già un'atmosfera “rosa”. Nelle vie della città, infatti, le vetrine dei negozi si sono colorate a tema, alcuni bar hanno esposto palloncini rosa e sono comparsi già i primi stand che vendono gadget del Giro d'Italia, come magliette e cappellini.