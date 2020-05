Giro d'Italia delle Frecce Tricolori, scalo a Pisignano per la Pattuglia Acrobatica Nazionale

Scalo all'aeroporto militare di Pisignano, sede del 15°Stormo, per la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Le Frecce Tricolori sono atterrate venerdì mattina, poco dopo le 9.30, dopo aver sorvolato Loreto, una delle tappe del giro d'Italia organizzato per celebrare il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. I dieci Mb339-Pan stanno toccando i capoluoghi di tutte le regioni italiane, abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Tra le città che sono state già sorvolate c'è Codogno, prima zona rossa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e Loreto, dove ha sede l'omonimo santuario della Madonna protettrice dell'Arma Azzurra. Il 2020 è, infatti l'anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, patrona degli aeronauti. Il giro d'Italia si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica che, quest'anno, non comprenderà la tradizionale parata ai Fori Imperiali.

Quest'anno le Frecce avrebbero dovuto animare il lungomare di Punta Marina Terme per la quinta edizione di “Valore Tricolore”, ma la manifestazione dedicata alle Forze Armate è stata cancellata a causa della pandemia da coronavirus. L’evento organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo, in collaborazione con il Comune di Ravenna, era in programma dall’11 al 12 luglio. Visto il perdurare dell’emergenza per il Covid-19 e l’incertezza sulla situazione sanitaria nei prossimi mesi, gli organizzatori hanno deciso di cancellare l’edizione in programma quest’anno.

Nella foto di repertorio di Massimo Argnani un'immagine dell'Airshow del 2019