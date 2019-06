Giro di vite contro lo spaccio: un altro pusher in manette

Prosegue senza interruzione la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri. Martedì, nel corso di un servizio, è stato tratto in arresto un altro spacciatore.

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno fatto delle perquisizioni domiciliari a soggetti gravati da precedenti penali in materia di stupefacenti. In seguito a tali accertamenti un 32enne tunisino, residente in prossimità dei lidi sud della città, è stato trovato in possesso di svariate dosi di marijuana, residui di cocaina, materiale per il taglio e confezionamento della sostanza. Elementi che ne hanno fatto ipotizzare l’attività di spaccio e, di conseguenza, l'uomo è stato tratto in arresto. Mercoledì mattina, dopo la convalida, il Giudice del Tribunale di Ravenna gli ha imposto gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.