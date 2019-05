Sale la 'febbre rosa': Ravenna si prepara al Giro d'Italia

Spettacoli, incontri e performance sportive in questi giorni hanno preparato la città al Giro d’Italia che martedì 21 maggio arriva a Ravenna. La decima tappa partirà alle 13.45 da piazza Del Popolo, ma già dalla mattina si potrà vivere l’atmosfera “rosa” in centro storico. Ad esempio lungo fiale Farini dove sarà allestito il villaggio commerciale, mentre in piazza del Popolo dalle 12,30 alle 13,40 i corridori potranno apporre il proprio autografo sul grande “foglio firma”.

Dopo la partenza si potrà vederli sfilare fino al chilometro 0 a Borgo Montone (lo start effettivo) lungo le vie Diaz, di Roma, Cesarea, Romea, rotonda Grecia, viale Po e Gramsci, rotonda Irlanda, viale Berlinguer, via Pascoli, viale Radi, rotonda Austria, via Fiume Abbandonato. La presenza del Giro d’Italia prevede delle modifiche alla viabilità e la chiusura di alcune scuole.

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione del Giro d’Italia sabato 25 maggio in piazza J. F. Kennedy si terrà nel pomeriggio la Ravens Criterium, tappa del campionato italiano scatto fisso. Corridori con biciclette senza freni percorreranno più volte un circuito cittadino. Una gara che, per la tipologia della bicicletta, è molto spettacolare e adrenalinica.