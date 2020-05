Il Giro d'Italia arriva a Cervia: ecco quando è atteso l'arrivo dei ciclisti

A lanciare l'indiscrezione è stato il Comune di Cesenatico che, per il 15 ottobre, ha annunciato la tappa del Giro d'Italia sul tracciato della storica "Nove Colli". Sulla base di questa data, quindi, è possibile ricostruire il calendario della corsa in rosa e, fatti due conti, ecco che la carovana arriverà a Rimini il 14 ottobre giorno. Per quel giorno si correrà l'11esima frazione che, da Porto Sant'Elpidio, porterà i ciclisti in Romagna. L'unica incognita, per il momento, la sede del traguardo riminese della corsa. Il giorno successivo, come detto, i corridori si trasferiranno nel cesenate e il 15 via alla tappa Cervia-Monselice. L'ufficializzazione, comunque, arriverà il prossimo 15 giugno quando dovrebbe essere sciolta l'incognita sui mondiali di ciclismo programmati in Svizzera dal 20 al 27 settembre che, se confermati, potrebbero far anticipare di una settimana il Giro d'Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.