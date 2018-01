Festa a sorpresa: celebrato il secolo di vita di Giulia Amadori

Un ultimo dell'anno speciale per Giulia Amadori. Domenica scorsa ha infatti festeggiato a Villanova di Bagnacavallo il suo centesimo compleanno. Per l’occasione ha ricevuto gli auguri, oltre che di numerosi parenti e amici, dell’amministrazione comunale attraverso la presenza del sindaco Eleonora Proni e dell’assessore Ada Sangiorgi. La festa è stata una sorpresa per la signora che, stupita, ha voluto ringraziare più e più volte tutti i partecipanti. Nata il 31 dicembre 1917 a Villanova di Bagnacavallo, dove ha sempre vissuto, Amadori è cresciuta fino al matrimonio in una famiglia di agricoltori assieme a sei tra fratelli e sorelle, l’ultima delle quali, Angelina di 97 anni, era presente alla festa di domenica. La signora Amadori ha gestito per decenni il distributore di carburante della frazione assieme al marito Ferdinando Dalpozzo e oggi abita con la figlia Mariella che si occupa di lei assieme al marito Peter. Persona allegra e socievole, gode di buona salute.

